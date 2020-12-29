Lezzetlerin sultanı saruç

Erzincan'da kışın yüzünü göstermesiyle vazgeçilmez yöresel lezzetler tezgahlardaki yerini aldı. Hem soğuyan havalar hem de koronavirüs etkisiyle vatandaşlar bu yıl yöresel ürünlere yöneldi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki bağlarda 8 bin 650 dekar alanda ve yıllık ortalama 7 bin ton üretilen Cimin üzümü yaz ve kış aylarında sofralardan eksik olmuyor.

Kendine has eşsiz tadıyla yazın sofralık olarak, kışın ise kuruyemiş olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor. Kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümü, dönem dönem bazı Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

ASIRLIK LEZZET

Radyo, televizyon ve gazetelerin uzanamadığı eski zamanlarda kış gecelerinin sohbetlerinde bir yandan memleket meseleleri konuşulurken sohbet arasında yöresel kuruyemişler gelen misafirlere ikram edilirdi. Fakat gün geçtikçe kaybolmaya yüz tutan yöresel lezzetler bazı vatandaşlar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Erzincan'da mahalli kuruyemişler arasında yer alan üzüm ve cevizin muhteşem birlikteliğinden meydana gelen Saruç, Üzümlü Ziraat Odası Başkanı İhsan Yeşilbaş, tarafından modern paketlerle hazırlanarak yeniden hayat buluyor.

ENERJİ DEPOSU

Saruç Erzincan'ın Üzümlü ilçesinin, Meşhur cimin üzümünden yapılan üzüm basması (Sarucu) yöresel bir lezzet ve tamamen enerji deposudur.

Saruç, üzüm ve cevizin muhteşem birlikteliğinden meydana geliyor. Tamamen organiktir. Kasları rahatlatır ve Damar sertliğini önler. Cinsel gücü arttıran Saruç (basmaca), halsizliğe, kansızlığa, ishale ve zayıflığa iyi geldiği bilinmektedir. Yöresel lezzetlerden olan Saruç Erzincan ve çevre illerde bilinmektedir. Damakta kalan etkileyici tadıyla, Protein ve karbonhidrat kaynağıdır.

YÖRESEL ÜRÜNLERİ TÜM DÜNYA TANIYACAK

Üzümlü Ziraat Odası Başkanı İhsan Yeşilbaş, Üzümlü'ün simgesi olan Cimin Üzümünü yaşı ve kurusunu yöresel ürünler yelpazesi çerçevesinde tüm dünyaya tanıtmak için çabaladıklarını söyledi.

İhsan Yeşilbaş, "İlçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan Cimin Üzümü yaz aylarının yanı sıra kış aylarında da kurusu ile cevizin birleşimiyle yapılan şaruçun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Başkan Yeşilbaş, Üzümün yansıra Armut ve Şeftali kurusuyla da saruç yaptıklarını, isteyen herkese kargo yoluyla vakumlu bir şekilde gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

CİMİN ÜZÜMÜNÜN TARİHÇESİ, LEZZETİ VE TÜKETİMİ

Yörede tarihi bilinen 250 yıllık bağların bulunması ilçe bağcılığının bundan çok daha eski bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Bölge ile anılan Karaerik üzüm çeşidi orta mevsimde olgunlaşan büyük salkım ve iri taneli, mor-siyah renkli, kalın kabuklu, sofralık bir çeşittir.

Karaerik üzüm çeşidi, yörede ve çevre illerde aranılan bir çeşittir. Özellikle Karadeniz pazarında bu çeşidin pazara girmesiyle diğer üzüm çeşitlerine olan talep azalmaktadır. Diğer çeşitlere göre neredeyse iki katı fiyatına rağmen Pazar değeri ve payı hala yerini korumaktadır. Sofralık olarak tüketim yanında içerisine ceviz konularak kurutulmasıyla elde edilen ve yörede "saruç" olarak bilinen bir ürüne de işlenmektedir. Çeşit, bu ürünüyle de kış aylarında tüketicilerin üzüm tüketimine katkı sağlamaktadır.

CİMİN ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

Özellikle son yıllarda antioksidant aktivitelerinin yüksek olması sebebiyle siyah üzümlere olan talebin artması, Karaerik üzüm çeşidinin de Pazar değerini arttırmıştır. Diğer üzüm çeşitlerine nazaran kuru maddesinin de düşük olması Karaerik üzüm çeşidinin özellikle diabet hastaları tarafından tercih edilme sebebidir.

Diğer taraftan bölgeye ait bilimsel veriler olmamasına rağmen, yöre insanında kalp krizi riskinin düşük olması Karaerik üzüm çeşidinin yoğun olarak tüketilmesine bağlanılıyor. Siyah üzüm çeşitlerinde yüksek antioksidant madde içeriğinin kardiyovaskular sistem üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir.

İBRAHİM GÜRLER/ SABAH