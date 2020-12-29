Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu nereli, kaç yaşında?

Barbaros kimdir? 2020 MasterChef finalisti nereli, ?

TV8 kanalında yayınlanan Türkiye yarışmasında son 3 yarışmacı arasında yer alan ’nun hayatı ve biyografik detayları merak edilmeye başlanarak MasterChef Barbaros kimdir, nereli, ? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte yarışmacıyla ilgili merak edilen MasterChef Barbaros kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları ve tüm detaylar burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 01:12 Son Güncelleme: 30.12.2020 01:12 ABONE OL
MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu nereli, kaç yaşında?

Yakından takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışan Barbaros Yoloğlu ile ilgili detaylar MasterChef Barbaros kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla bilgi araştırması yapılıyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

  • 26 yaşında olan Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde doğdu. Liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
  • 2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu nereli, kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA