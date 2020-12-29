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TV8 kanalında yayınlanan Türkiye yarışmasında son 3 yarışmacı arasında yer alan Emir Elidemir’in hayatı ve biyografik detayları merak edilmeye başlanarak , nereli, ? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte yarışmacıyla ilgili merak edilen , nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları ve tüm detaylar burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 01:02 Son Güncelleme: 30.12.2020 01:02 ABONE OL
MasterChef Emir kimdir? 2020 MasterChef Türkiye Emir Elidemir nereli, kaç yaşında?

Yakından takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışan Emir Elidemir ile ilgili detaylar MasterChef Emir kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla bilgi araştırması yapılıyor.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

  • Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994'te doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.
  • Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika'da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.
  • 2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel'in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef'e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.

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MasterChef Emir kimdir? 2020 MasterChef Türkiye Emir Elidemir nereli, kaç yaşında?
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