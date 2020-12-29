MasterChef Serhat kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında?

Yakından takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışan Serhat Doğramacı ile ilgili detaylar MasterChef Serhat kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla bilgi araştırması yapılıyor.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Serhat Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

SERHAT MASTERCHEF'E NASIL KATILDI?

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelen eleme gecesi öncesinde Mehmet şef, Serhat'ın yarışmaya nasıl katıldığını açıkladı. Mehmet şef, ilginç bir hikaye diyerek başladığı olayda kadroların dolduğu bir zamanda gelen Serhat'ın azmini anlattı. MasterChef Serhat, bu sene pandemi nedeniyle videolu olarak yapılan başvurusunu yapmış fakat geri dönüş gelmeyince yarışmacının iptal olduğunu düşünmüş. Bu sırada Amerika'daki eski işiyle anlaştığını ve biletinin alındığını söyledi.

Fakat MasterChef yeni sezon tanıtımını görünce stüdyoya gelmeye karar verir. Burada yetkili birisiyle görüşmeden gitmeyeceğini söyleyen Serhat'ın şansına o gün bir yarışmacı vazgeçer. Evde kalmayı kabul etmeyen bu yarışmacıdan boşalan yere Serhat'ı almaya karar verir. Böylece elem turlarına giren Serhat, MasterChef 2020 ana kadrosuna dahil olmayı başarır.