Mehmet Akif kabri başında anıldı

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, 84'üncü ölüm yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. İstiklal Marşı'nı yazan ve 1936'da vefat eden şair Mehmet Akif Ersoy için mezarı başında bir anma programı düzenlendi. 84'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan anma programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı. Eyüpsultan Edirnekapı Şehitliği'ndeki anma programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Ersoy ve tüm şehitler için dua edildi. Okunan duaların ardından il protokolü milli şairin kabrine karanfiller bıraktı.