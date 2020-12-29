Melikgazi'de 1 yılda 7 bin ton atık ve 50 bin litre yağ geri dönüştürüldü

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de evsel atıkların ayrıştırılmış olarak geri toplanılmasına ilişkin çalışmanın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kağıt, metal ve cam atıkların ayrı ayrı toplanılması ile başlayan geri dönüşüm çalışmasının bugün lastik, pil, elektronik ve yemeklik yağ atıkların toplanılmasıyla daha da genişlediğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi çevre dostu bir belediyedir. Bu açıdan çevre kirliliğini hem de doğal kaynakların israfını önlemek amacı ile başlatmış olduğu ayrıştırılmış geri dönüşüm çalışması ile artık örnek ve referans gösterilen bir belediye konumuna geldik" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMDE BAŞARI ORANIMIZ YÜZDE 90

Geri dönüşümde belediye olarak önemli bir yol kat ettiklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Ayrıca 285 satış noktası, bin 920 işyeri, 23 kamu kurum ve kuruluşları, 302 okul, 3 üniversite, 3 yurt, 22 hastane ve 14 otelde iç mekan geri dönüşüm kutuları ve sıfır atık takımları ile ambalaj atıkları toplanmaktadır. 220 yılında 3500 bina, 135 bin daireye ulaşılmış olup aylık 500 bin adet poşet dağıtıldı. Bundan da yüzde 85 verim aldık. Kurum ve kuruluşlara 1.800 takım sıfır atık kutuları dağıtılmıştır. Atıkların toplanması çalışmasında Melikgazi Belediyesinin başarını oranı yüzde 90'larda olup bu Türkiye rakamların çok üstündedir. Bu bir bakıma Melikgazilerin geri dönüşüme vermiş olduğunu önemin bir ifadesidir. Geleceğimizi kurtarma ve gelecek nesilleri daha temiz bir Kayseri bırakmak için bize destek veren vatandaşlarımıza, esnaflarıma ve tüm kamu kurum kuruluşlarına teşekkür ediyorum" dedi.