Milyonlarca şans oyunu tutkunu Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene verilen tutar miktarını sorguluyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2020'de yapılacak büyük ikramiye çekilişinde 2, 3, 4, 5 bilene verilen tutarda belli olacak. Binlerce ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş sonrasında Türkiye'nin yeni milyonerleri ortaya çıkacak. Peki Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?
Milli Piyango'da küreler dönerken 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği belli olacak. Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği ve amorti rakamları açıklanacak…
Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar verdiği henüz belli olmadı. Her yıl rakamlar değişiklik gösteriyor.
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Yılbaşının geleneksel eğlence ruhunu ekranlara getirmeye hazırlanan "Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı" içinde yer alacak olan canlı yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi ise 100 milyon TL. Saat 14.30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye, talihlisini o gece bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ