Milyonlarca şans oyunu tutkunu Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene verilen tutar miktarını sorguluyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2020'de yapılacak büyük ikramiye çekilişinde 2, 3, 4, 5 bilene verilen tutarda belli olacak. Binlerce ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş sonrasında Türkiye'nin yeni milyonerleri ortaya çıkacak. Peki Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?

MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4, 5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango'da küreler dönerken 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği belli olacak. Milli Piyango İdaresi çekilişi tamamladıktan sonra 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği ve amorti rakamları açıklanacak…