Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için adeta nefesler tutuldu. Büyük ödülün 100 Milyon TL olduğu çekiliş 31 Aralık günü gerçekleşirken bu yıl ikramiye satılan bir bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği ifade edilirken şans oyunu severler için heyecan dorukta. Çekiliş sonucu bu sene televizyon ekranlarından canlı yayınla duyurulacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda? İşte konuya dair tüm detaylar…
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
Bu yıl Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi satılan bir bilete çıkana kadar devam edecek. Gelen bilgiye göre; 31 Aralık'ta Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile beraber saat 23:00'te başlayacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük yılbaşı ikramiyesi olan 100 milyon TL canlı yayında sahibini bulacak…
MİLLİ PİYANGO YILBŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sisal Şans tarafından gerçekleşen Milli Piyango Yılbaşı çekilişi Kanal D ekranlarında canlı yayınlanacak. Milyonların beklediği çekilişin gerçekleşeceği Çok Güzel Hareketler 2 programında izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekleyecek…
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için vatandaşlar sabah.com.tr üzerinden işlemlerini hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda biletlerine vuran ikramiyeyi öğrenebilecek.
İkramiye tutarları ise şöyle;
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
100.000.000
|
100.000.000
|
2
|
10.000.000
|
20.000.000
|
10
|
1.000.000
|
10.000.000
|
30
|
120.000
|
3.600.000
|
100
|
10.000
|
1.000.000
|
200
|
5.000
|
1.000.000
|
500
|
1.000
|
500.000
|
10.000
|
500
|
5.000.000
|
40.000
|
400
|
16.000.000
|
200.000
|
300
|
60.000.000
|
700.000
|
200
|
140.000.000
|
2.000.000
|
100
|
200.000.000
|
63 Tes. İkr.
|
100.000
|
6.300.000
|
2.950.906
|
|
563.400.000
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Youtube'dan canlı olarak yayınlanmaya başlayacak olan çekiliş 31 Aralık 14.30'da başlayacak. Yayını takip etmek yerine hızlı şekilde kazanan numaraları merak edilen kişiler ise aşağıda yer alan linke giderek sorgulama işlemlerini gerçekleştirecek…
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