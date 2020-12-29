Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar?

yılbaşı 2021 bilet fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar?

Yılbaşına az bir zaman kala bilet fiyatları da merak konusu oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira olacak. Hal böyle olunca; çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar sorusunun yanıtı milyonlarca şans oyunu sevenler tarafından araştırılıyor. Peki; Milli Piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar?

Giriş Tarihi: 29.12.2020 08:58 Son Güncelleme: 29.12.2020 08:58 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar?

31 Aralık 2020 gecesi Milli Piyango yılbaşı çekilişi yapılacak. Hayal ettiklerine kavuşmak isteyenler bilet alıp çekiliş sonuçlarını bekleyecek. Öte yandan Milli Piyango biletlerinin katıldığı bayiliklerin önünde uzun kuyruklar şimdiden oluşmaya başlarken çeyrek, yarım, tam yılbaşı bilet fiyatları da merak ediliyor. Peki; çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 BİLET FİYATLARI!

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye 100 milyon lira olarak belirtildi…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI

Tam bilet: 100 TL

Yarım bilet: 50 TL

Çeyrek bilet: 25 TL

MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango yılbaşı 2021 bilet fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA