Milli Piyango Online resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 2021 yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler ise 25 TL olarak belirlendi. Öte yandan Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar ise merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise Milli Piyango'da en şanslı ilin İstanbul olduğu gözüküyor. Peki; Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar neler? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde son 5 yılda en çok çıkan rakamlar

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR!

Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar belli oldu. İşte merak edilen o rakamlar...

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