Muğla'da koronavirüs tedavisi gören hasta pencereden atladı, öldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinin sevilen esnaflarından kavurmacı Mehmet Karaoğlan (58), koronavirüs teşhisi nedeniyle Ortaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Evli ve 3 çocuk babası olan Karaoğlan, belirlenemeyen nedenden dolayı hastanenin üçüncü katındaki koronavirüs servisinin penceresinden atladı. Sağlık ekiplerince acil servise kaldırılan Karaoğlan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Karaoğlan'ın annesi İsmihan Karaoğlan'ın dün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği ve bugün de cenazesinin olduğu öğrenildi. Mehmet Karaoğlan'ın annesinin cenazesine gidemediği için bunalımda olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.