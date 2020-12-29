Nusaybin’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Mardin Karayolları Bölge Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin'in Nusaybin ilçe Belediyesi iş birliği ile ilçede yapılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Nusaybin 8 Mart, Dicle, Gırnavas ve Yenişehir Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarından sonra Fırat Mahallesinde çalışmalara devam ediyor.

Nisan ve Ülker Sokakta yapılan asfalt çalışmaları öncesi sokak iyileştirme çalışmalarını yapan Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün asfalt sermeye başladı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekil Emrullah Temizkan, Fırat Mahallesi Nisan ve Ülker Sokakta yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahalleye gelişinde Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay, Teknik Personeller ve Mahalle Muhtarı Hayrettin Özdemir tarafından karşılandı.

Asfalt çalışmaları hakkında Fen İşleri Müdürü Akayve Teknik personellerden bilgi alan Temizkan daha sonra mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.