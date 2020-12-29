Öğrenciler mobilyacılık mesleği ile iş hayatına hazırlanıyorlar

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mobilya iç mekan tasarımı alanı ile metal teknolojisi alanında okuyan öğrenciler mobilyacılık mesleği ile sanat iş hayatına atılıyor. Sıfırdan başlayarak mobilyacılık mesleği hakkında eğitim alan öğrenciler dersleri modern teknolojik atölye sınıflarında uygulamalı olarak alıyor. Atölyede köy okulları için masa ve sıranın yanı sıra ihtiyaç duyulan kurumlara da üretim yapılıyor. Meslek öğrenen öğrencilerde mezun olduktan sonra mobilya üretim yeri açmayı düşünüyor.

Okulun son sınıf öğrencisi Diyar Kabul, "Burada mobilya ile alakalı her şeyi öğreniyoruz. Makinaların kullanımı, iş güvenliğini olsun her şeyi öğretiyorlar" dedi.

Okula gelmeden önce mobilya işinden hiç anlamadığını dile getiren okulun son sınıf öğrencisi İbrahim Mungan da "Hatta ismini ilke duydum. 4 senedir bu okuldayım. Bu son senem. Okulu bitirince yer açma belgesi veriyorlar. Bir atölye açıp ailemi geçindirmek istiyorum" diye konuştu.

Okulda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bilen, "Meslek lisemiz üretiyor öğrencilerimiz kazanıyor, okulumuz kazanıyor, ülkemiz kazanıyor herkes kazanıyor. Öğrencilerimiz burada maddi anlamda destek buluyor. Sanat öğreniyorlar. Öğrendikleri sanat ile inşallah buradan gittikten sonra her hangi bir yerde bu işleri çok rahatlıkla yapabilecek ustalığa erişmiş olacaklardır" diye konuştu.