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Öğrencileri ’e böyle seslendi: ne olur ses verin!

’de D. tarafından yakılarak öldürülen Dr. Öğr. Üyesi ’in öğrencileri online derste tek kaldı. Bir öğrenci tarafından çekilen duygusal videoda ‘ ne olur ses verin’ cümlesi yürekleri dağladı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 29.12.2020 19:06 Son Güncelleme: 29.12.2020 19:47 ABONE OL
Öğrencileri Aylin Sözer’e böyle seslendi: Hocam ne olur ses verin!

İstanbul Maltepe'de Kemal D. isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.

Yakılarak öldürülen hocalarına böyle seslendiler: Hocam ne olur ses verin! | Video

AKŞAM ONLİNE EĞİTİM VERECEKTİ


Çıkan yangında öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Kemal D. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilecek. Edinilen son dakika bilgisine göre, diri diri yakılarak hayattan kopartılan Aylin Sözer'in bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.

"HOCAM NE OLUR SES VERİN"


Online derse giren öğrenciler büyük üzüntü yaşarken ders sohbet bölümünde 'Hocam ne olur ses verin' sözleri yürekleri dağladı. Videoyu çeken öğrenci, "Hocamızın ses vermesini ve bu olayın gerçek olmamasını diliyoruz" dedi. O anlarda sesi titreyen öğrencinin kaydı izleyenleri duygulandırdı.

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Öğrencileri Aylin Sözer’e böyle seslendi: Hocam ne olur ses verin!
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