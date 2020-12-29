On Numara'da büyük ikramiye Bursa’ya çıktı

Milli Piyangonun 33 numaralı "On Numara" çekilişinde talih kuşu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine kondu.

Dün akşam çekilen ve sadece bir talihlinin 10 numarayı tutturduğu çekilişte 238 bin 438 lira kazanan talihlinin genç bir işçi olduğu öğrenildi. İlçede uzun yıllardır büfecilik yapan ve büyük ikramiyenin oynandığı büfenin sahibi olan Ayhan Şimşit, talihlinin devamlı bir müşterisi olduğunu ve işçilik yaptığını söyledi. Aynı büfenden daha öncede Sayısal Loto çekilişinde bir kişi 1 Trilyon ikramiye kazanmış ama talihlinin kim olduğu öğrenilememişti. Bu ikramiye ile birlikte aynı büfe 4'üncü büyük ikramiyeyi vermiş oldu.