Özvatan’ın yufka üretim tesisi, kadınlara istihdam kapısı oldu

Kayseri'nin Özvatan İlçesindeki kadınlar için istihdam sahaları oluşturarak ev ekonomisine katkı sağlamalarını amaçladıklarını belirten Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, insanları doğduğu yerde doyurarak göçü engellediklerini söyledi.

"SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ"

Katkı maddesi kullanılmadan, doğal ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yufka üretimi yaptıklarını belirten Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Köy yufkasının oldukça ilgi gördüğünü belirten Başkan Halit Demir; "Yufka tesisimizde kışlık gevrek yufka ürtiyoruz. Yufkalarımızı ilimize ve ilçelerimize sipariş usulü ile ulaştırıyoruz. Yufkamız tamamen organiktir. Katkı maddesi olmadan odun ateşinde pişiriliyor ve oklava ile açılıyor. Tamamen organik olması nedeniyle yufkamızla övünüyoruz. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz ve inşallah gelecek yaz yufka istihdam tesisimizi büyütüp daha çok insanımızı istihdam edeceğiz" diye konuştu.

GÜNDE BİN 500 YUFKA ÜRETİLİYOR

Günlük siparişlerde taleplere yetişemediklerini ifade eden Başkan Halit Demir, ek vardiyalar konularak açığı kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Üretim kapasitesini artırarak ihtiyaçlara cevap vermek istediklerini söyleyen Başkan Demir; "En erken 1 aydan sonraya sipariş günü verebiliyoruz. Gece vardiyaları ile bu sıkışıklığı aşmaya çalışıyoruz. Günlük bin ila bin 500 arasında üretimimiz var. Bunu 2 bin 500-3 bin'e çıkarabilirsek o zaman ancak ihtiyaçlara cevap verebiliriz" dedi.

ÖZVATANLI KADINLAR TESİSTEN MEMNUN

Yufka Üretim Tesisi'nde istihdamı sağlanan kadınlar ise tesisisin kendilerine bir iş kapısı olmasından dolayı mutlu olduklarını söylediler. Tesiste sosyal bir ortam içinde olduklarını belirten çalışanlar, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'e nu tesis ile ev ekonomisine katkıda bulunmalarına fırsat verdiği için teşekkür ettiler.