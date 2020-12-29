Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, kentin en yoğun bölgelerinde vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşları tek tek durdurup bilgilendiren polis ekipleri, kendilerini polis, savcı, asker gibi unvanlar kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiklerini bildirdiler.

Ekipler, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini de kaydedildi.

Erzincan Valiliği tarafından çalışmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada; "Valiliğimiz himayelerinde; Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu pazaryerleri ve Cumhuriyet Meydanı'nda telefon ve internet dolandırıcılığı, 155 Polis hattının etkin kullanımı, koronavirüsle mücadele kapsamında; sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında broşür dağıtılarak, bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.