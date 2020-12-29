Polisten minik Mert’e sürpriz

Mert'i evinde ziyaret eden ekipler çok sevdiği polislik mesleğinin üniforması ve polis arabası hediye edildi. Ekiplerin bir diğer sürprizi ise Pasta oldu. Minik Mert, ailesi ve polis ekipleri ile birlikte pastayı kesti.

TEŞEKKÜR ETTİ



Polis Üniformasını giyen Mert, daha sonra zırhlı araca bindirildi. Minik Mert'in ailesi de polis ekiplerine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

AÇIKLAMA YAPILDI



Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "CİMER üzerinden bizlere ulaşan minik çocuğumuz Mert' in Ailesi, çocuğumuzun polislik mesleğine olan sevgisinden bahsetmiş, bunun üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü personelimizce minik yavrumuz evinde ziyaret edilerek, ona çok sevmiş olduğu polis üniforması ve polis arabası hediye edilmiş ve birlikte pasta kesilmiştir." ifadelerine yer verildi.