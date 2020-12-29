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Polisten ’e sürpriz

’in Nusaybin İlçesinde yaşayan 'in ailesi, üzerinden çocuklarının polis sevgisini Emniyet Müdürlüğüne iletti. Bunun üzerine, Emniyet Müdürlüğü personelince minik Mert’e sürpriz yapıldı.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 29.12.2020 23:15 ABONE OL
Polisten minik Mert’e sürpriz

Mert'i evinde ziyaret eden ekipler çok sevdiği polislik mesleğinin üniforması ve polis arabası hediye edildi. Ekiplerin bir diğer sürprizi ise Pasta oldu. Minik Mert, ailesi ve polis ekipleri ile birlikte pastayı kesti.

TEŞEKKÜR ETTİ


Polis Üniformasını giyen Mert, daha sonra zırhlı araca bindirildi. Minik Mert'in ailesi de polis ekiplerine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

AÇIKLAMA YAPILDI


Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "CİMER üzerinden bizlere ulaşan minik çocuğumuz Mert' in Ailesi, çocuğumuzun polislik mesleğine olan sevgisinden bahsetmiş, bunun üzerine Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü personelimizce minik yavrumuz evinde ziyaret edilerek, ona çok sevmiş olduğu polis üniforması ve polis arabası hediye edilmiş ve birlikte pasta kesilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Polisten minik Mert’e sürpriz
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