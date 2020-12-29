Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa-Hilvan karayolu üzerinin 45. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İhsan Arıca idaresindeki 34 CLD 514 plakalı otomobil direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak ters döndü.

Kazada, araç sürücüsü yaralanırken yolcu olarak araç içinde bulunan Fesih Demir. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Fesih Demir'nin cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.