Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'nın iki ilçesinde yangın

'nın iki ilçesinde yangın

’nın Akçakale ve Haliliye ilçesinde çıkan farklı iki yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:17 ABONE OL
Şanlıurfa'nın iki ilçesinde yangın

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Haliliye ilçesinde çıkan farklı iki yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Suriyeli Abdullah el Muhammed'e ait evde yangın çıktı. Evde dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu Akçakale İtfaiye Amirliğine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

İkinci yangın ise , Haliliye ilçesine bağlı Devteşti mahallesinde çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'nın iki ilçesinde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA