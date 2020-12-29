Şanlıurfa'nın iki ilçesinde yangın

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Haliliye ilçesinde çıkan farklı iki yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Suriyeli Abdullah el Muhammed'e ait evde yangın çıktı. Evde dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu Akçakale İtfaiye Amirliğine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

İkinci yangın ise , Haliliye ilçesine bağlı Devteşti mahallesinde çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.