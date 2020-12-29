Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 28 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları - Bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) VE Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla tamamen yenilenerek çılgın büyük ikramiye tutarına kavuşan ve şans oyunu severlerce şanslı numaraları merak edilen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (28 Aralık 2020 Pazartesi) belli oldu. Milli Piyango Online bünyesinde bulunan MP TV canlı yayında kazandıran numaraları belirlenecek olan oyuna kupon doldurarak dahil olan ve 91 Milyon Türk Lirası çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler 28 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları detayları ve MP TV canlı çekiliş bağlantısına bu başlık altından erişebilirsiniz. Detaylar şöyle;
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Sen Seç!
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.