Seyahat izin belgesi ile ilgili son gelişmeler coronavirüs tedbirleri kapsamında gündeme geliyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde seyahat etmek isteyen vatandaşların yol izni alması gerekiyor. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede şehirler arası seyahat izin belgesi ile özel araçlarla şehir dışına çıkabilecekleri bildirilirken gerekli şartlarda yer aldı. Özellikle şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, şartları nelerdir? E devlet ile seyahat izin belgesi (yol izni) başvurusu nasıl yapılır?
Koronavirüs salgınının da yaşanan artış, tedbirleri de beraberinde getirirken seyahat izin belgesi sorgulamaları hız kazandı. Seyahat izin belgesi almak için Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurulması gerekiyor…
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.