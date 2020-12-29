Şimdi sıra Aslı teyzede

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Aslı İmre (60) zoru başardı. Çok istemesine rağmen kendisi okuyamayan İmre, içinde özlemini yaşattığı okuma aşkından çocuklarını mahrum bırakmamak için büyük fedakârlıklar göstererek, 10 çocuğunu da okuttu. İlçeye bağlı Kıyıcak Mahallesinde yaşayan Aslı İmre'nin çocuklarından 3'ü doktor, 4'ü öğretmen, biri mühendis, biri de hemşire oldu. 15 yaşındaki 10'uncu çocuğu ise eğitimine devam ediyor. Çocuklarını meslek sahibi yapan Aslı İmre, içindeki ukdeyi ise 60 yaşında gerçekleştirmek için harekete geçerek, torununun yardımı ile okuma yazma öğrenmeye başladı. İmre, okumaya olan özlemini, 10 çocuğunu ve şimdiki hedeflerini SABAH muhabiri Meral Yıldız'a anlattı:Eşim inşaatlarda çalışıyordu. Ben de hayvan yetiştiriyordum. Çocuklarımın başıboş gezmesine izin vermedim. Okullarına düzenli gitmeleri için başlarında bekledim. Okumam-yazmam yoktu ama ders çalışırken yanlarında oturur sorular sorardım, onlar da cevap verirlerdi. Meslek sahibi olabilmeleri için çok uğraştım, çok didindim. Çocuklarımı zor şartlar altında okuttum. Çok zor şartlar altında bugünlere geldik. Ama onlar da çok başarılı oldular.Ailem beni okutamadı ama ben tüm çocuklarımı okuttum. Oğullarımdan Kamuran inşaat mühendisi, Okan, Gürkan ve Güney doktor, Fatma, Perizade, Aysel ve Hatice öğretmen, Nurgül de hemşire oldu. En küçük oğlum ise lisede okuyor.HEPSİ okuyup mesleklerini ellerine aldı. Meslek sahibi olmalarının yanı sıra aile sahibi de oldular. Hepsiyle gurur duyuyorum. Çocuklarımdan çok memnunum. Herkese örnek olmasını, herkesin böyle güzel çocuklar yetiştirmesini isterim.KÖY yerinde 9 çocuk yetiştirip meslek sahibi yapmak kolay değil. Bundan dolayı köydekiler imrenerek bakıyor. Ailem beni okula gönderememişti. Bugüne kadar da köydeki işlerden dolayı okuyamadım. Ama okumanın yaşı yok. Yazın yine işler oluyor. Zaman bulamıyordum. Kışın pek fazla iş yok. Torunum Zeynep, 'Ben senin öğretmenin olacağım' deyince, kalemi defteri alıp başladım. Bir haftada bile çok şey öğrendim.