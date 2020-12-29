Şişelere doldurulmuş sahte içkilerle yakalandılar! Tamamı piyasaya dağıtılacaktı

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonları sürüyor. İstanbul Polisi; imal ettikleri sahte içkileri satarak piyasaya sürmeye hazırlanan iki kişiyi suçüstü yakaladı. İçerisinde sahte içki olan 1'er litrelik 84 alkol şişesi, beş litrelik beş bidon ve 120 adet 1'er litrelik etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Maltepe Gülensu Mahallesi'nde bulunan bir adresin depo kısmında sahte içki üretildiğini ve sahte içki satışı yapıldığını tespit etti. Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda; içerisinde sahte içki olan 1'er litrelik 84 alkol şişesi ve beş litrelik beş bidon ele geçirildi. Y.Ç. ve G.A. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında; yakalanan şüphelilerin Yalı Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta sahte içki imalatında kullanılan etil alkolün bulunduğunu söylemesi üzerine söz konusu adrese de baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 120 adet 1'er litrelik etil alkol ele geçirildi. Haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve şüpheliler serbest bırakıldı.