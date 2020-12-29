Sitede aidat kavgası: Yönetici öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da yönetici ile ev sahibi arasında sitede yaşanan aidat kavgasında kan aktı. Bıçaklı kavgada, site yönetici hayatını kaybederken, oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Olay dün gece Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Site yönetici 46 yaşındaki Mahfuz Yavuzkılıç ile aidat ödemediğinden dolayı icraya verdiği 30 yaşındaki Remzi A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında yaşanan kavgaya diğer aile bireyleri de karıştı. Bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada, site yöneticisi Mahfuz Yavuzkılıç ile oğlu 20 yaşındaki Ebubekir Yavuzkılıç ve güvenlik görevlisi Mehmet Suhudi E. ile Remzi A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan site yöneticisi Mahfuz Yavuzkılıç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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