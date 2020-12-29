Sivaslı muhtarlar doğalgaza kavuştu

Sivas'ta bugüne kadar soba ve elektrikli ısıtıcılarla ısıtılan muhtarlık ofisleri daha konforlu ve ekonomik olan doğalgazlı sisteme geçirildi. Merkezde görev yapan muhtarların talebi üzerine muhtarlık ofislerine belediye tarafından doğalgazlı ısıtma sistemi kuruldu. Şu ana kadar 45 mahalle muhtarlığında doğalgazlı ısınma sistemine dönüşüm sağlandı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret eden Muhtarlar Dernek Başkanı Cemalettin Arslan ve yönetimi yapılan hizmetten dolayı başkan Bilgin'e teşekkür etti.

"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ortak akıl ve istişareye önem verdiği için Başkan Bilgin'e teşekkür eden Muhtarlar Dernek Başkanı Cemalettin Arslan, "Sivas'ın soğuk bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Yıllarca muhtarlarımız soğuk havada mahallesine hizmet etmek için çok sıkıntılar yaşadı. Hizmet esnasında soğuk havalardan dolayı aksaklıklar meydana geliyordu. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ben değil biz anlayışı ile ortak istişare de bulunarak memleketimize hizmet etmek için canı gönülden çalışmalar yapıyor. Bizimde daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmek için muhtarlıklarımıza doğalgazlı ısıtma sisteminin kurulması talebimiz oldu ve olumlu sonuçlandı. Şu anda mevcutta bulunan muhtarlıklarımıza doğalgazlı ısıtma sistemi kurularak kullanmaya başladık. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e camiamız adına teşekkür ediyorum" dedi.

"ASIL OLAN MİLLETE HİZMET ETMEKTİR"

Belediyecilik şehre hizmet ederken şehirde yaşayan sakinlerimizin de yönetime katılım sağlamasıdır diyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bizlerde yola çıktığımızda bu şehri birlikte yöneteceğiz dedik. Seçim döneminde muhtarlarımızla bir araya geldiğimizde bir talebiniz olmuştu. Muhtarlarımızı muhtarlıklara yakışır mekânlarda hizmet edebilmeleri için üzerimize düşeni yapacağız dedik. Bu noktada hemen hemen yarısının altyapısını düzelttik. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı şeklide daha nezih ortamlarda çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.