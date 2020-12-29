SON DAKİKA HABERİ: 10 yıllık eşini öldüren katil eşe ağırlaştırılmış müebbet!

'EŞİMİ ÖLDÜRMEDİM' DEDİ

Avcılar'da iki yıl önce eşi Ayten Deligözoğlu'nu ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldüren Hasan Deligözoğlu'nun karar duruşması görüldü. Bakırköy 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava maktul Ayten Deligözoğlu'nun yakınları ile taraf avukatları ve tutuklu sanık katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünde Hasan Deligözoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silahtan cezalandırılmasını istedi. Savcının görüşüne karşı son savunmasını yapan Hasan Deligözoğlu, "Ben olayın başından bu yana tüm yaşadıklarımı bütün samimiyetimle anlattım. Benim yuvam dağıldı. İki çocuğum perişandır. Ben eşimi öldürmedim. Söyleyeceklerim bu kadardır. Adaletinize ve vicdanınıza sığınıyorum. Beraatımı talep ederim" dedi.