SON DAKİKA HABERİ: 10 yıllık eşini öldüren katil eşe ağırlaştırılmış müebbet!

Avcılar'da iki yıl önce eşi Ayten Deligözoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Hasan Deligözoğlu son savunmasında, "Yuvam dağıldı, iki çocuğum perişandır, eşimi öldürmedim" dedi. Ancak mahkeme Hasan Deligözoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Maktul Ayten Deligözoğlu'nun kız kardeşi de, "Bugün birazda olsa içimiz rahatladı. Çok şükür kardeşimin katili gerekli cezayı aldı. Ayten'im orada rahat uyuyacak cennetinde buna inanıyorum" dedi.
'EŞİMİ ÖLDÜRMEDİM' DEDİ
Avcılar'da iki yıl önce eşi Ayten Deligözoğlu'nu ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldüren Hasan Deligözoğlu'nun karar duruşması görüldü. Bakırköy 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava maktul Ayten Deligözoğlu'nun yakınları ile taraf avukatları ve tutuklu sanık katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünde Hasan Deligözoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silahtan cezalandırılmasını istedi. Savcının görüşüne karşı son savunmasını yapan Hasan Deligözoğlu, "Ben olayın başından bu yana tüm yaşadıklarımı bütün samimiyetimle anlattım. Benim yuvam dağıldı. İki çocuğum perişandır. Ben eşimi öldürmedim. Söyleyeceklerim bu kadardır. Adaletinize ve vicdanınıza sığınıyorum. Beraatımı talep ederim" dedi.
Mahkeme sanık avukatlarının yeni bir rapor aldırılması yönündeki taleplerini reddetti. Ancak mahkeme, Hasan Deligözoğlu'nu eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ruhsatsız silahtan verdiği 1 yıllık hapis cezasını 7900 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme sanığın geçmişte sabıkalı oluşunu dikkate alarak ağırlaştırılmış hapis cezasında indirime gitmedi.
AYTEN'İM ORADA RAHAT UYUYACAK
Duruşma sonrası bir açıklama yapan Ayten Deligözoğlu'nun kız kardeşi Sultan Gültepe, "Bugün birazda olsa içimiz rahatladı. Çok şükür kardeşimin katili gerekli cezayı aldı. Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Ayten'im orada rahat uyuyacak cennetinde buna inanıyorum. Sonuna kadar mücadele ettik ve sonunda kazandık. Tüm öldürülen kadınların yakınları mücadelesinden asla vazgeçmesinler, sonuna kadar savaşsınlar onlarında her zaman yanında olacağım. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi.