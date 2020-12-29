SON DAKİKA: Aylin Sözer Çapan’ın öğrencilerine yaptığı konuşma yürekleri dağladı! İşte canice öldürülen Aylin Sözer’in o sözleri…

Aylin Sözer cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Özel bir üniversite öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer Çapan, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından canice öldürüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın ardından Aylin Sözer'in mezun olan öğrencilerine yaptığı konuşmaya ortaya çıktı. İşte Sözer'in o sözleri…
Sosyal medyada yer alan görüntülerde Aylin Sözer'in öğrencilerine, "Hepinizi çok seviyorum. Bilmiyorum gösterebildim mi ama... Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim ki siz de aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar güveniyorum ve inanıyorum ki, çıkacaksınız ortalığın tozunu dumanını attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi, ilgi, saygı en çok da meslek aşkı var" dediği görülüyor.
"BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAKTAN DAHA GÜZEL BİR DUYGU YOKTUR"
Mezun ettiği öğrencilerine "Sakın unutmayın; bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur" diyen Sözer, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Ve her hayatına dokunduğunuz çocukta bunu tekrar tekrar yaşayın. Allah sizi bu mesleği yaparken mutlu, uzun ömürle ve hep daim etsin. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun"
NE OLMUŞTU?
Öğretim görevlisi Aylin Sözer, üzerine yanıcı madde dökülerek Kemal Deber tarafından yakılarak feci şekilde can verdi. Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in özel bir üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı görevini üstlendiği öğrenildi.