Son dakika: Eşini 10 bıçak darbesiyle öldüren kocadan 'pes' dedirten savunma! "Canavar ilan edildim ama..."

'TÜRK CEZA KANUNU'NDAKİ EN AĞIR CEZALARDAN BİRİSİ'

Mahkemeye katılan Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu olarak duruşmayı takip eden avukat Halime Şenli Bilgin de sanığın iyi bir ceza aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İyi bir ceza aldı. Eşi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası. Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezalardan birisi. Tahrik indirimi veya başka bir indirim yapılmadı. Bu da iyi bir haber. Ama bizce önceden tasarlama vardı, konuyu bu yüzden biz de temyiz edeceğiz. Biz bu cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Çünkü geride kalan gözü yaşlı anne, baba ve 2 çocuk var. İki çocuk yalnız büyüyecek. Anneleri mezarda, babaları hapiste. Biz kadınlar öldürülmesin, şiddet görmesin, çocuklar, annesiz babasız büyümesin diye mücadele ediyoruz. Bunu kamuoyunun bilmesini istiyoruz, bunu mağdur yakınları biliyorlar. Bundan sonra da onları hiç yalnız bırakmayacağız. Kadın dayanışması çok önemlidir. Dayanışma yaşatır diyoruz."