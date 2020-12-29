SON DAKİKA HABERİ: Gerçek cenazeden sonra ortaya çıktı! Tekirdağ'da şoke eden olay

Aile bir süre sonra hastaneden aldıkları telefonla annelerinin bugün vefat ettiğini, gönderilen cenazenin ise kalp krizi sonucu ölen Hülya Fatma Avlaç'a (49) ait olduğunu öğrendi.

Aldıkları haberle adeta şaşkınlık yaşayan aile, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla getirilen annelerinin cenazesini toprağa verdi.

Daha önce defnedilen cenaze ise yetkililerce mezardan çıkarılarak ailesine teslim edildi.