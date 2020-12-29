Son dakika haberi: Malatya'da feci olay! Uyuşturucu bağımlısı koca, eşi Selda Taş'ı başından vurarak öldürdü

Olay, sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet T. ile eşi Selda T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet T., eşini tabancayla başından vurdu. Selda T., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesi üzerine çevredekiler polisi aradı.



İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selda T., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Koca Mehmet T. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyet müdürlüğünde sorguya alınan Mehmet T.'nin uyuştucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI

Malatya'da, eşi Selda Taş'ı (38) başından vurarak öldüren Mehmet Taş (40) gözaltına alındı. Taş'ın üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

Anneleri gözleri önünde öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlatarak, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dediler.