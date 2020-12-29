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haberi | Polisleri şaşkına çeviren manzara! Önce yakalandı, sonra gülümsedi...

haberi... -’da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek internet kafeyi kıraathaneye çeviren gençlere baskın düzenledi. Oyun salonunda bulunan 13 kişiye toplam 41 bin 418 lira kesildi. Öte yandan, bir şüphelinin masanın altında saklanırken yakalanması dikkatlerden kaçmadı. Ceza yemekten kurtulamayan genç, "Biliyordum zaten ceza yiyeceğimi ama gene de ne olur ne olmaz diye saklanayım dedim" şeklinde ifade verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:57 Son Güncelleme: 29.12.2020 10:04 ABONE OL
Son dakika haberi | Polisleri şaşkına çeviren manzara! Önce yakalandı, sonra gülümsedi...

Son dakika haberi.. Olay, Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan onlarca gencin oyun salonuna girip kapıyı kilitledikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Oyun salonunun çevresini ablukaya alan ekipler, oyun salonuna girdiklerinde gözlerine inanamadı.

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Oyun salonunda bulunan onlarca genç, karşılarında polis ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Ayrıca internet kafenin arkasında bulunan gizli bir kapıdan girildiğinde gençlerin içeriyi kıraathaneye çevirdikleri ve masalarda iskambil kartlarının olduğu görüldü.

MASANIN ALTINA SAKLANDI

Şüphelilerden biri ise olay yerine baskın düzenleyen polislerin kendini fark etmemesi için masanın altına saklandı. Polis tarafından fark edilen genç daha sonra gülerek arkadaşlarının yanına geçti.

RAHAT TAVIRLARI ŞAŞIRTTI

Yasağı delen ve canlarını hiçe sayan gençlerin rahat tavırları ve gülmeleri şaşırttı. Yasağı delen 13 kişiye toplam 41 bin 418 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi Cemal D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Diğer yandan, ceza yemekten kurtulamayan genç, "Biliyordum zaten ceza yiyeceğimi ama gene de ne olur ne olmaz diye saklanayım dedim" şeklinde ifade verdi

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Son dakika haberi | Polisleri şaşkına çeviren manzara! Önce yakalandı, sonra gülümsedi...
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