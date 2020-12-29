SON DAKİKA HABERİ: Şizofreni hastası, rehin aldığı annesini Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle öldürdü

Teslim olmayan ve kilitlediği eve kimsenin yaklaşmamasını isteyen Uğur Dönmez'i ikna etmesi için çelik yelek giydirilen babası da Bahattin Dönmez de çabaladı. Ancak, 45 dakika süren çabaya rağmen sonuç alınamayınca, özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen evde özel harekatçılar, Uğur Dönmez'i gözaltına alındı.