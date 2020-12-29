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SON DAKİKA HABERİ! Vicdansızlığın böylesi! Kutu içerisinde parka bıraktı...

İstanbul 'tan gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, parka getirdiği yeni doğmuş bebeği kutu içerisinde ağacın yanına bıraktı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay polis ve sağlık ekiplerine ihbar edildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

DHA
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Giriş Tarihi: 29.12.2020 13:15 Son Güncelleme: 29.12.2020 13:43 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Vicdansızlığın böylesi! Kutu içerisinde parka bıraktı...

Olay, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar ve kafe çalışanları, yerde bir paket gördü. Paketin içinde bebek olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Görgü tanıklarının iddiasına göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, kutu içinde olan yeni doğmuş bebeği ağacın yanına bıraktı. Kadından şüphelenen vatandaşlar, kutuya baktıklarında yüzü kanlı erkek bebek gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yüzü kanlı çıplak bir şekilde kutuda duran bebeğin yaşadığını belirledi. Bebek Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler bebeği bırakan kadını gördüğünü söyleyen bir kişiyi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü. Bebeği bırakan kadını bulmak için çalışma başlatıldı.

"KUTU İÇERİSİNE BIRAKMIŞLAR"

Bebeği kafesine alan İrem Nur Yücel, "Bebekli kadın arka kapıdan girdi parkın içinde bir tur attı. Mor saçlı bir kadın vardı teyzemiz o bebeği bulmuş. Bebeği bizim kafemize getirdi.

Ben bebeğin yüzünü gördüm kanlıydı, gözleri kapalıydı. Daha sonra polisler geldi. Ambulans geldi bebeği aldı bağı kesilmemişti galiba. Sağlıkçılar ambulansa aldılar bebek yaşıyormuş durumu iyiymiş. Bırakanı ben görmedim ama teyzemiz görmüş. Polislerle beraber ifade vermeye gitti. Sarı kutuya bırakmışlar." diye konuştu.

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