SON DAKİKA HABERİ! Vicdansızlığın böylesi! Kutu içerisinde parka bıraktı...

Olay, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar ve kafe çalışanları, yerde bir paket gördü. Paketin içinde bebek olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.