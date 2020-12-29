Son dakika haberler: Kızgın bıçaklı saldırıda şoke eden ifadeler! "Karım canlı bomba listesinde"

'EŞİM CANLI BOMBA LİSTESİNDE'

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen duruşmaya sanık Mert A., tutuklu bulunduğu Elbistan Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katılırken, müşteki Eda A. ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Mert A. savunmasında, "Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Ben, eşimin bunu kendisinin yaptığını düşünüyorum. Ben kendisinden daha önce bir çok kez ayrılmak istedim. Beni, kendisiyle ve çocuklarımla tehdit etti. Beni her şekilde korkutuyordu. Eda, canlı bomba listesindedir. Olaylara karışmıştır. Terörle Mücadele Şubesi'nde kaydı vardır. Kendisi bana canlı bomba eğitimi aldığını söyledi. Bizi 2 kez Terörle Mücadele Şubesi'ne aldılar. İfademiz alınıp aynı gün salıverildik. Ben her ayrılmak istediğimde bunu benim önüme sürdü. Evden çıkarken bana, 'bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim, seni pişman edeceğim' dedi. Ben en son Kahramanmaraş'a gitmeden önce kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim ama kabul etmedi. 'Arkadaşlarım gelecek, onlar götürecek' dedi. Ben kendisine, çocuklara DNA testi yaptıracağımı söyleyince, gidip benden şikayetçi oldu. Beraatimi talep ederim" dedi.