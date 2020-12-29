Son dakika: Yaşlı kadının ölümünde tüyler ürperten Adli Tıp raporu! Sanıklara ceza yağdı...

İPLE 5-6 DAKİKA BOĞDUM

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 9 Nisan 2020 günü Kartaltepe Mahallesi'nde Meral Ahmetoğlu evinde ölü bulundu. İddiaya göre kızı Gamze Özyasan, olay tarihinden iki gün önce annesi Meral Ahmetoğlu ile telefonla görüşmüştü. Annesinden daha sonra haber alamayan Özyasan eve gittiğinde annesinin ölmüş, cep telefonunun kayıp ve evin de dağıtılmış olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Kamera kaydı incelemesinde olaydan 4 gün önce saat 21.16'da Recep Yaz'ın evden çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan Recep Yaz savcılık ifadesinde Bakırköy'de bir büfede moto kurye olarak çalıştığını belirtti. Şüpheli moto kurye Recep Yaz, "Maktulün yaklaşık 1,5 ay öncesinden bana 60 lira borcu vardı. Patronum benden bu parayı kesmişti. Ben de 4-5 gün önce maktulden bu parayı almak için gittim. Maktul de bana, 'siz nasıl esnafsınız, 60 lira için kapıya mı gelinir' dedi. Ben de maktule, 'benim suçum yok, sizden almadığım parayı benden kestiler, ben de sizden almaya geldim' dedim. Maktul bana ağır hakaret edince ben de sinirlerime hakim olamayıp kapıda asılı olan iple maktulü 5-6 dakika boğdum. Maktul hareketsiz kanepenin üstüne düşüverdi. Sonra evdeki iki yüzük, bir kadın saati, bir cep telefonu, 2 banka kartını alarak evden ayrıldım. Sonra arkadaşımın evine gittim. Polisler gelip beni aldı" dedi. Recep Yaz evden aldığı yüzük ve diğerlerini M.M ve U. M.'ye verdiğini söylemesi üzerine bu şüpheliler de Recep Yaz'dan aldıkları eşyaları polise teslim ettiler.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak Recep Yaz, tutuklandıktan sonra savcılığa bir itirafta daha bulundu. Recep Yaz itirafında, 'Bu suçu bana üstlendirttiler. U. M ve M. M. beni arayarak nerede olduğumu sordular. Ben de fırından ekmek aldığımı söyledim. Gel bir işimiz var deyip beni araçla aldılar. Yolda bana taksi işinden dolayı bir kadının evde yalnız yaşadığını öğrendiklerini, kadının evine girdiklerini, kadının sürahisine 7-8 uyku hapı attıklarını ve kadının şimdi uyumuş olduğunu söylediler. Bana gel sen hırsızlık yap, biz de kadının başında bekleyelim dediler. Kabul etmeyince beni darp ettiler ve ailemi tehdit ettiler. M.M. kapıda gözcülük yaptı. Ben de U.M.'yle eve gittik. U.M. kapıyı açtı. Hırsızlanacak malzemeleri aldık ve evden ayrıldık. İki gün sonra U.M. beni aradı ve kadının fazla ilaçtan öldüğünü söyledi. Beni karıştırmayın, yoksa her şeyi anlatırım dedim. Beni darp ederek suçu üstlenmemi istediler. Babana 50 bin lira verelim dediler. Taksi çalışınca bana cezaevinde para yollayacaklarını söylediler. Kabul etmeyince 'sen bilirsin evde senin parmak izin var' dediler. Beni tekrar darp ederek suçu üstlenmemi istediler. Ben de suçu üstlendim. Önceki ifadelerim doğru değildir" dedi. Şüpheli olarak ifadeleri alınan U.M. ve M. M. ise daha önce çalıştırdıkları ticari taksiden çıkardıkları oto teybi ve kolonlarını Recep Yaz'ın aldığını ve geri getirmediğini, istemeleri üzerine Recep Yaz'ın cep telefonu, yüzük ve saat getirdiğini, öldürme ve yağma olaylarından haberleri olmadığını anlattılar.

ADLİ TIP, 'MAKTUL İPLE BOYUNA BASKIYLA ÖLDÜ'

Evdeki parmak izi incelemesinde ise Recep Yaz'ın 17 parmak izine rastlandı. Adli Tıp raporunda ise maktul yaşlı kadının iple boyuna baskı sonucu öldüğü belirtildi. İddianamede şüphelilerin alacak isteme bahanesiyle maktul yaşlı kadının evine girerek soygun yapmak maksadıyla boğarak nitelikli öldürme ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri anlatıldı. Recep Yaz'ın tutuklu, diğer iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları cinayetle ilgili hazırlanan iddianamenin kabulü halinde sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.