Tarihi evler ‘Kentsel Tasarım’ projesiyle hayat bulacak

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan tarihi evler ile Hasan Çelebi mahallesinde bulunan 3 tarihi sokak 'Kentsel Tasarım' projesiyle restore edilerek turizme kazandırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde Diyarbakır Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Siverek Belediyesi'nin ortak projeleriyle Siverek'in tarihini ön plana çıkaran eski taş evleri ile tarihi sokaklar aslına uygun olarak restore edilecek.

7 tarihi tescilli ev ile 3 sokakta fizibilite çalışmalarının tamamlandığını belirten Siverek Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü Proje Uzmanı Musa Bilgiseven şu bilgilere yer verdi: "Yaklaşık 6 ay önce Siverek Belediyesi olarak kentimizin tarihi mimarisi gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmak adına Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğumuz proje kabul edildi. Birçok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ilçemizde tarihi yapıların restorasyonuyla ilgili ön çalışmalarımız tamamlanmak üzere öncelikli olarak harabeye dönen tarihi evler ile sokaklarımızda önümüzdeki ay içerisinde restorasyon çalışmaları başlayacaktır." dedi.

61 TESCİLLİ TARİHİ YAPI BULUNUYOR

Proje Uzmanı Bilgiseven, Siverek'te Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan 61 tarihi yapının olduğunu söyledi.

Bilgiseven, ''Koruma altına alınan tarihi ev ve bazı sokaklarımızı, planlama çerçevesinde hazırladığımız raporları Kültür ve Turizm Bakanlığına sunarak restore edilmesi için adımlarımızı attık. Kentsel sit alanı içerisinde bulunan tarihi kentsel dokunun belgelenmesi, korunması sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlaması projemizin temel hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.

7 TARİHİ TESCİLLİ EV İLE 3 SOKAK RESTORE EDİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Kentsel Tasarım' projesi kapsamında ilçenin en tarihi mahallesi arasında yer alan Hasan Çelebi Mahallesinde 7 Tarihi Tescilli ev ile 3 sokakta sağlıklaştırma çalışması yapılarak turizme kazandırılacağı öğrenildi.