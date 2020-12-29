Tarihi ilçe hak ettiği hizmeti aldı

Terör örgütünün hendekleri nedeniyle büyük bir zarar gören Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'u devlet yeniden ayağa kaldırdı. Belediye hizmetleri ile kentin kalbi olan Sur, hak ettiği yere geldi.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, ilçenin tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını ve adeta açık hava müzesi ile ticaret merkezi konumunda olduğunu söyledi. Kayyum görevlendirmesi ile birlikte, bir enkaz olarak devir alınan, ekonomik çöküntü içerisinde bulunan belediyede yapılan bütçe iyileştirmeleriyle toplam 10.4 milyon olan borçların ödendiğine dikkat çeken Çiftçi, "Sur ilçemiz sınırlarında bulunan mahallelere 99 kilometre sati kaplama, 127 kilometre yama çalışması, 665 kilometre stabilize yol ve 7 mahallemize dere ıslah çalışması yapılarak ulaşım ağımızı güçlendirdik. Bu kapsamda 226 noktaya büz menfez çalışması ile su ve sel taşkınlarını önlemek için Yiğitçavuş ve Yukarıkılıçtaş mahallerinde de çalışmalar yaptık. İmar ve ifraz işlemi yapılmış olan yerlerde 10 kilometre imar yolunu açma çalışmalarını bitirdik. Çarıklı mahallelerinde sel baskını sonucu tamamen yıkılmış olan 3 köprümüzün onarım çalışmalarını tamamladık. Sokak sağlıklaştırması kapsamında ilçemizin daha güzel görünmesi için toplamda 280 bin 113 metrekare parke taşı döşedik" ifadelerini kullandı.

SUR ŞİMDİ DAHA GÜZEL!

Başkan Çiftçi, Melikahmet Caddesi yenileme çalışmalarına dikkat çekerek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile 3 milyon 500 bin TL maliyetle cadde zeminini bazalt küp taş ile döşeyip tarihi dokuya uygun hale getirildiğini söyledi. Başkan Çiftçi, sokak sağlıklaştırması sonucu işyerlerinin yenilendiğini ifade ederek, "Melikahmet Caddesi, Gazi Caddesi, Eski Yoğurt Pazarı ve Ayakkabıcılar Çarşısında bulunan toplam 3 bin 600 dükkân sokak sağlıklaştırması kapsamında yapılan işlemler sonucunda yeni görünümlerine kavuştu" dedi. İç Kale, Hz. Süleyman Camii ve 27 Sahabe'nin bulunduğu alanın çarpık yapı ve gecekondulardan arındırıldığını belirten Çiftçi, 9 milyon 505 bin TL maliyetle park alanı olarak turist ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu anımsattı.

MİLLET BAHÇESİ...

Belediye olarak yeşil alanların attırılması için önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Çiftçi, "23 milyon 850 bin TL maliyet ile TOKİ iştirakiyle Millet Bahçesi ilçemize kazandırılmıştır" dedi.

İŞÇİ ALACAKLARI ÖDENDİ

Yıllardır belediyede çalışan, içerde hak ve alacakları bulunan bütün memur ve işçilere ait ödemelerin yapıldığını hatırlatan Çiftçi, "Bununla beraber 38 kadrolu işçimizin kronikleşen emeklilik talebi sorunu toplam 8 milyon 255 bin 868 TL ikramiye peşin ödenek çözülmüş ve bu sayede emekli olmuşlardır. Şirket bünyemizde çalışan toplam 145 kişi HDP yönetimi tarafından işten çıkarılarak kişiler üzerinde maddi manevi derin yaralar oluşturmuştur. Bu yaraları sarmak için büyük bir çaba gösterdik 145 personeli tekrardan görevlerine iade ettik" diye konuştu.

ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

Araç filosunun güçlendirildiğini belirten Çiftçi, "Belediyemize büyük bir külfet olan araç kiralama hizmetinden vazgeçip 3 adet hidrolik sıkıştırma çöp kamyonu, 7 sıkıştırma çöp kamyonu, 3 adet kazıcı yükleyici iş makinesi ve 2 adet kar küreyici damperli kamyon olmak üzere toplam 15 araç 7 milyon TL maliyetle belediyemize kazandırdık. Sur Belediyesi olarak ilçe sınırlarımızda yer alan okulların daha sağlıklı eğitim verebilmesi adına yaklaşık 3 Milyon yatırım yapıldı" dedi. Çiftçi, iki Sur Gençlik merkezi, 1 Sur Çocuk Kütüphanesi ve Kültür Evi, 1 Bağıvar Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi oluşturularak çeşitli projeler kapsamında (30 farklı branşta) etkinlik ve kurslar düzenlendiğini söyledi.

SUR'A TEK KATLI MODERN KONUTLAR

Başkan Çiftçi, "Çukur olaylarında tahrip olan tarihi yerlerimizi onararak ilçemizi ihya etmek için tüm gücümüzle çalışıyor ve diğer kurumlar tarafından yapılan bütün çalışmaları da (Yenikapı, Alipaşa, Lalebey, Hançepek Mahallerinde yapılan konut ve yapılar) yakinen takip etmekteyiz. Yapılan konutlar hak sahiplerine Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü'nde çekilen kura ile teslim edilmektedir. Tüm bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda Sur Belediyesi hem borç yükünü azaltmış hem de vatandaş odaklı hizmetler üretmiştir."