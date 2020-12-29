TIR, yolcu minibüsünü biçti: 4 ölü, 5 yaralı

Hakkâri'ninYüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolunda yoğun sis nedeniyle meydana geldi. Yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen TIR kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada, 52 yaşındaki Mediha Canan, 28 yaşındaki Teğmen Ahmet Yıldırım, 26 yaşındaki er Sezgin Erbaş ve 51 yaşındaki Aziz Duman hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazada ölen er Sezgin Erbaş için Şemdinli Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Erbaş, törenin ardından ilçede toprağa verildi. Bu arada Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.