Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TIR, yolcu minibüsünü biçti: 4 ölü, 5 yaralı

TIR, yolcu minibüsünü biçti: 4 ölü, 5 yaralı

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
TIR, yolcu minibüsünü biçti: 4 ölü, 5 yaralı
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolunda yoğun sis nedeniyle meydana geldi. Yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen TIR kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada, 52 yaşındaki Mediha Canan, 28 yaşındaki Teğmen Ahmet Yıldırım, 26 yaşındaki er Sezgin Erbaş ve 51 yaşındaki Aziz Duman hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazada ölen er Sezgin Erbaş için Şemdinli Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Erbaş, törenin ardından ilçede toprağa verildi. Bu arada Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR, yolcu minibüsünü biçti: 4 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA