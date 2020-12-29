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Tıraşını beğenmediği için 2 kişiyi bıçaklamıştı! Yakalandı

Körfez İlçesinde meydana gelen olayda,  traş olduğu berberde saç modelini beğenmeyerek tartışan ve önce berber kalfasını, ardından araya giren bir esnafı bıçaklayan A.K isimli 19 yaşındaki zanlı yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:11 ABONE OL
Tıraşını beğenmediği için 2 kişiyi bıçaklamıştı! Yakalandı

Kocaeli Körfez İlçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Beyazsaray İş Hanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Berber Hakan isimli bir erkek kuaförüne gelen A.K. (19) isimli müşteri, tıraş olup saçına fön çektirdikten sonra, saç modelini beğenmediğini söyleyerek tartışmaya başladı.

Bu esnada berber kalfası olduğu öğrenilen Oğuzhan Çiftçi'ye vurdu. Berberdeki kavgayı gören ve pasaj esnaflarından Ramazan Mutlu araya girdi. Saç tıraşını beğenmediği için kavga çıkartan A.K. bıçağını çıkartarak sallamaya başladı. Şahsın salladığı bıçakla berber kalfası Oğuzhan Çiftçi ve Ramazan Mutlu yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Ramazan Mutlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis 2 kişiyi bıçaklayan zanlı A.K'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.K Körfez Adliyesine sevk edildi.

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Tıraşını beğenmediği için 2 kişiyi bıçaklamıştı! Yakalandı
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