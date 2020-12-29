Trafik polisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yapan 48 yaşındaki Abdullah Bağçevli, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan Abdullah Bağçevli, bir süre önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Bağçevli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya Polis Emeklileri Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdullah Bağçevli meslektaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" denildi.