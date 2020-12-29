Türkiye 3'üncüsü Talaslı sporculara Belediye Başkanından altın

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen programda Antrenör Muzaffer Bayram'ın yanı sıra sporcular Ferüde Gül Şen, Dilan Çukurçam ve Ebru Yakut'a başarılarından dolayı Teşekkür Belgesi ve altın hediye edildi. Programda Lise Müdürü Osman Abit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da bulundu.

"DAİMA SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ"

Talas Belediyesi olarak sürekli sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "İlçemizden yetişmiş sporcularımızın başarıları göğsümüzü kabartıyor. Biz her zaman sporu nasıl daha nitelikli hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Her alanda ilçemizi, şehrimizi başarıyla temsil edecek sporcu yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu sporcu evlatlarımızı da bünyemize katarak ilerleyeceğiz" dedi.

Başkan Mustafa Yalçın derece alan öğrencileri teşekkür belgesi ve altınla ödüllendirdi.