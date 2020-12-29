Ünlü iş insanına babalık davası

"Edirne Müdafii" olarak da bilinen Mehmed Şükrü Paşa'nın torunu iş insanı Yalçın Özyapar'ın (84) yıllar sonra bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Özyapar'ın oğlu olduğunu iddia eden Mehmet Özüparlak (32) İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Yıllar önce ünlülerin terziliğini yapan annesi Münire Şile ile Özyapar'ın yaşadığı birliktelik sonucu dünyaya geldiğini öne sürdü. Gerçeği vicdan azabına dayanamayan annesinin itirafıyla öğrendiğini belirten Özüparlak, iş insanıyla iletişime geçip annesiyle birlikte Erzurum'a gitti. İddiaya göre; Özyapar, öz çocukları önünde terzisi ile yaşadığı ilişkiyi itiraf etti ve Özüparlak'ın kendi çocuğu olduğunu söyledi. Ancak iş insanının ailesi duruma karşı çıktı. Özyapar'a "Babalık tayini" davası açan Özüparlak, mahkemeden DNA testi yapılmasını ve nüfusta baba adının düzeltilmesini talep etti. ABD'de öz kardeşi olduğunu sandığı kişi ile DNA testi yaptıran Özüparlak, test sonucuna göre öz kardeş olmadıklarını öğrendi. Dava sürüyor.