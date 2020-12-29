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Başkanı Türkmen'den balıkçılara uyarı

Sahilde bırakılan misina ve iğneler son dönemde kedilerin hayatını tehlikeye atmaya başladı. Başkanı , bir kedinin ameliyat ve röntgen görüntüsünü paylaşarak balıkçıları daha dikkatli olmaya davet etti. Türkmen, “Röntgende görünen bir misina ve iğnesi. Her hafta 2-3 ameliyat yapıyoruz böyle ve birçoğunu kurtaramıyoruz diyor arkadaşlarım. Balıkçılara çağrı yapmak istiyorum. Bilgilendirici, uyarıcı görseller yapacağız sahile ama bu sorunu ancak sizin özen ve vicdanınızla çözebiliriz” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 29.12.2020 23:32 ABONE OL
Üsküdar Belediyesi Başkanı Türkmen'den balıkçılara uyarı

Sokak hayvanları aç olduklarında çöpleri karıştırırken kendilerine zarar verecek maddeleri de yutabiliyor. Bazı yedikleri ise hayatlarının sonunu getirebiliyor.

SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Bu tehlikelerden biri ise misina ve iğneler. Son dönemde balıkçıların sahilde bıraktığı misina ve iğneler kedilerin hayatını tehlikeye atmaya başladı. Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, bu konu hakkında sosyal medyadan bir uyarıda bulundu.

MİSİNA VE İĞNELERE DİKKAT!

Türkmen, bir kedinin ameliyat görüntülerini ve röntgen görüntüsünü paylaşarak uyarılarını yineledi. Türkmen, mesajında "Röntgende görünen bir misina ve iğnesi. Her hafta 2-3 ameliyat yapıyoruz böyle ve birçoğunu kurtaramıyoruz diyor arkadaşlarım. Balıkçılara çağrı yapmak istiyorum. Bilgilendirici, uyarıcı görseller yapacağız sahile ama bu sorunu ancak sizin özen ve vicdanınızla çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar Belediyesi Başkanı Türkmen'den balıkçılara uyarı
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