Üsküdar Belediyesi Başkanı Türkmen'den balıkçılara uyarı

Sokak hayvanları aç olduklarında çöpleri karıştırırken kendilerine zarar verecek maddeleri de yutabiliyor. Bazı yedikleri ise hayatlarının sonunu getirebiliyor.

SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Bu tehlikelerden biri ise misina ve iğneler. Son dönemde balıkçıların sahilde bıraktığı misina ve iğneler kedilerin hayatını tehlikeye atmaya başladı. Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, bu konu hakkında sosyal medyadan bir uyarıda bulundu.

MİSİNA VE İĞNELERE DİKKAT!

Türkmen, bir kedinin ameliyat görüntülerini ve röntgen görüntüsünü paylaşarak uyarılarını yineledi. Türkmen, mesajında "Röntgende görünen bir misina ve iğnesi. Her hafta 2-3 ameliyat yapıyoruz böyle ve birçoğunu kurtaramıyoruz diyor arkadaşlarım. Balıkçılara çağrı yapmak istiyorum. Bilgilendirici, uyarıcı görseller yapacağız sahile ama bu sorunu ancak sizin özen ve vicdanınızla çözebiliriz" ifadelerini kullandı.