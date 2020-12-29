Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatan Jandarma ekipleri, bu kapsamda, Yenice, Hacıhamzalı ve Günyurdu Mahallelerinde 3 ay teknik takip gerçekleştirdi. 9 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki yapılan aramalarda, 500 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 5'i tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.