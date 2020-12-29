Vaka sayısı düşüyor

Türkiye'de dün 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 20 bin 135, hasta sayısı 2 bin 816, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu. 22 bin 203 kişinin tedavisi/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 3.8'e geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.