Yasak dinlemediler! 31 bin 500 lira ceza yediler

İstanbul Zeytinburnu'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar gecesi içkili bir mekanda toplanan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olan o adres mühürlendi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Zeytinburnu İlçesi'nde kıraathane olarak faaliyet yürütülen bir adres daha denetlendi. Veliefendi Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katının ruhsatsız içkili mekana dönüştürüldüğünü tespit eden polisler adrese baskın yaptı. Adreste sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptanan 10 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 31 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız bir şekilde faaliyet yürütülen adres Zeytinburnu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.