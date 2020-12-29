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Yaşlı çift yaşamını yitirmişti... Yangının nedeni ortaya çıktı!

’nın Geyve ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Mehmet (81) ve Havva Şervan (80) çifti yaşamını yitirirken, yangının sigaradan kaynaklandığı belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:46 Son Güncelleme: 29.12.2020 15:49 ABONE OL
Yaşlı çift yaşamını yitirmişti... Yangının nedeni ortaya çıktı!

Geyve ilçesi Eşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Mehmet ve eşi Havva Şervan hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YANGIN SİGARADAN ÇIKMIŞ

Çiftin tek çocukları Recep Şervan yapılan incelemeler sonucu yangının sigaradan çıktığının tespit edildiğini belirterek, "Babamı birkaç sefer sigarayı bırakıp uyumaması konusunda uyardım. Yangın da büyük ihtimalle bu sebepten çıktı. Yangının çıkış yeri belli. Büyük ihtimalle sigara içti ve ondan sonra da odaya uyumak için gitti. Yatakla eşyalar tutuşmuş. Annem kapıya yönelmiş ve orada kalmış. Babam tuvalete doğru kaçmış orada hayatını kaybetmiş. Sobadan çıktığı yazıldı, görünce üzüldüm bunlara. Allah anne ve babama rahmet eylesin" dedi.
Çiftin cenazeleri Eşme Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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Yaşlı çift yaşamını yitirmişti... Yangının nedeni ortaya çıktı!
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