Yaşlı kadına korona testi yapacağız dediler, bileziklerini çaldılar

Mersin'in Mut ilçesinde yaşlı kadının evine "Covid-19 virüs testine geldik" diyerek giren ve kadını etkisiz hale getirerek bileziklerini gasp eden 4 kişi tutuklandı.

3 BİLEZİK İLE 1 YÜZÜĞÜ ZORLA ALMIŞLAR

Mut İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timleri, Yapıntı Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine gelen ve zor kullanarak ziynet eşyalarını alan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede, 2 şüphelinin yaşlı kadının evine yaya olarak bahçe ve araziden yürüyerek geldikleri, şahısların korona virüs testi yapmak için geldiklerini söyleyerek kapıyı açtırdıkları ve içeride yaşlı kadını etkisiz hale getirerek 3 bilezik ile 1 yüzüğü zorla aldıkları tespit etti.

Arazideki ayak izlerini takip eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin Mut ilçesine giden yola çıktığını belirledi. Ayak izlerinin bittiği yol çerçevesinde detaylı bir çalışma yapan ekipler, şahısların kullanmış olduğu bir otomobili tespit etti.

KOMŞUSU ÇIKTI

Plaka takip sistemi ve MOBESE kameraları kayıtlarından otomobili ve sahibine belirleyen Jandarma ekipleri, araç sahibinin yaşlı kadının komşusu olan bir şahsa ait olduğunu, bu şahsın yağma olayı sonrasında jandarmaya olayı bildiren ihbarcı olduğunu belirledi. Yapılan tespitlerde, kamera kayıtlarında araba sürücüyle birlikte otomobilde 4 kişinin olduğu tespit edildi.

BİLEZİKLERİ TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü olayı itiraf ederek, bunu arkadaşı ile planladığını, tanımadığı 2 kişiyle de birlikte hareket ederek olayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. İfade doğrultusunda kimlikleri belirlenen diğer 3 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yer göstermesi ile arazide toprağa gömülü vaziyette bulunan 2 altın bilezik de sahibine teslim edildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, nitelikli yağma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.