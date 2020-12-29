Yeni yıl öncesi Jandarma'dan kaçak içki denetimi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Yeni yılda eğlence yerlerinde kutlamalar yasaklanırken kaçak olarak imal edilip piyasaya sürülmeye hazırlanan içkilerle ilgili şok denetim gerçekleştirildi. Eğlence yerlerinin yeni yıl yasağından sonra villlalarda da yasağın uygulanacağının açıklanması ile bölgedeki eğlence yapılacak villalar takibe alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi alkol satışı yapan iş yerlerine kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirdi. Yeni yıl öncesi Koronavirüsle mücadele kapsamında eğlence yerlerine yasak getirilirken villalarda organizasyonlar yapılacağı ihbarlarına karşıda çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada villalarda eğlence yapılmasının yasaklandığının açıklanması Jandarmayı harekete geçirdi. Bölgedeki villalar sıkı kontrol altına alındı. Yeni yıl öncesi kontrollerini sıklaştıran İstanbul İl Jandarma ekipleri kaçak içki imalatçılarına ve satıcılarına sıkı denetim başlattı. Jandarma ekipleri Silivri Gümüşyaka Mahallesinde raf ve dolaplarda bulunan içki şişelerini tek tek kontrol etti. Denetimlerin yeni yıl öncesi ve sonrasında da devam edeceği kaydedildi.